Путин поблагодарил Ющенко за цену на газ

Россия рассматривает вопрос о заключении договоренности с украинской стороной, которые бы предполагали обмен активами в газотранспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В.ПУТИН заявил это в контексте позиции по поводу Европейской хартии по энергетической безопасности.

В частности, он отметил, что Россия не против согласовывать принципы взаимодействия в энергетической сфере с ЕС. По его словам, принципы, заложенные в Энергетической хартии, «в общем и целом приемлемы, но сама хартия нас не очень устраивает», - сказал В.ПУТИН, добавив, что она не выполняется, в частности, для России до сих пор закрыт рынок ядерных материалов.

В.ПУТИН также подчеркнул, что принципы, заложенные в Европейской энергетической хартии, используются Россией в работе, к примеру, с немецкими компаниями… Он сообщил, что недавно было подписано соглашение между российским «Газпромом» и немецкой компанией BASF, которое, по сути, предполагает обмен активами. Он высказал готовность и дальше работать в этом направлении. По словам Президента РФ, к каждому конкретному случаю нужно подходить взвешенно, понять, «что мы отдаем, что отдает наш партнер, посчитать, сделать независимую международную оценку и принять решение. Мы к этой работе готовы», - сказал В.ПУТИН, добавив, что сейчас «мы то же самое, такой же вариант сотрудничества обсуждаем с нашими украинскими друзьями».

Также в ходе конференции В.ПУТИН подчеркнул, что Россия сегодня хочет установить единые для всех рыночные принципы отношений в энергетической сфере. «Цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления, шантажа», - подчеркнул Президент РФ.

Он также сказал, что сейчас Россия стремится перевести свои отношения с потребителями и транзитерами нефти и газа на рыночные и прозрачные принципы, а также на долгосрочные контракты.

В.ПУТИН напомнил, что до прошлого года между Украиной и Россией не существовало таких договоренностей, которые бы обеспечивали бесперебойные поставки газа в Европу. «В течение 15 лет вы (Европа) зависели от того, договорятся ли Украина и Россия между собой по условиям и по ценам поставок нашего газа в саму Украину; а если не договорятся, все – европейские потребители сидели бы без газа. Такая ситуация вас устраивает? Думаю, нет», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, в трудной дискуссии с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО удалось выйти на подписание отдельных контрактов на поставку в Украину газа и отдельно пятилетний контракт на транзит в Европу. «Не смотря на все скандалы и прочее: защиту интересов, борьбу мнений… мы смогли договориться с Президентом Украины. Я считаю, что он принял ответственное, исключительно правильное, рыночное решение… Спасибо нам нужно сказать и Украине за это решение», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля т.г. Президент России Владимир ПУТИН заявил, что Украина намерена предложить вернуться к идее создания газотранспортного консорциума путем обмена доли в украинских газопроводах, по которым российский газ экспортируется в Европу, на доступ к добыче газа в России. В.ПУТИН сказал, что власти Украины и эксперты в России готовят предложения, и он планирует обсудить их в ближайшее время с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

5 февраля на заседании правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны, международного сотрудничества и европейской интеграции премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что украинская газотранспортная система была и остается в государственной собственности.

6 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.