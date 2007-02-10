Синоптики обещают облачную погоду и дожди

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В северной части снег, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, местами 10-12° мороза, днем 1-6° мороза.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории утром и днем местами мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях и Крыму ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, на юге Одесской области и в Крыму 11-14° тепла.

Ветер в Украине северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. В Закарпатье - мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-5° тепла; в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° морозу до 2°тепла.

12-13 февраля в Украине облачная погода с прояснениями. В северной части, Полтавской и Харьковской областях временами снег с переходом в дождь; температура ночью 12 февраля 6-11°, на севере Левобережья до 14° мороза, днем 12 и ночью 13 февраля от 3° мороза до 2° тепла, днем 13 января 0-5° тепла. На остальной территории осадки, преимущественно в виде дождя (12 февраля в южной части преимущественно без осадков). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в Крыму до 14° тепла.

На дорогах северной половины гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. В Закарпатье временами дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

14 февраля временами осадки, в южной части, а днем в Украине преимущественно дождь (ночью в восточной части без осадков).

15 февраля в южной и восточной части без осадков, на остальной территории небольшие осадки.

Температура в южной и восточной части ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, 15 февраля в западных областях до 5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Закарпатье 14 февраля мокрый снег и дождь, 15 февраля небольшой мокрый снег, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области 11 февраля облачная погода с прояснениями. Снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза, по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

12-13 февраля - облачная погода с прояснениями. Временами снег с переходом в дождь (днем 13 февраля местами небольшие осадки). Температура ночью 12 февраля 6-11° мороза, днем 12 и ночью 13 февраля от 3° мороза до 2° тепла, днем 13 января 0-5° тепла. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

14 февраля в столице и области ожидаются осадки, днем преимущественно дождь, 15 февраля небольшие осадки. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.