Нейрофизиологи научились читать мысли

Методика функциональной магнитно-резонансной томографии, разработанная международной группой ученых, позволяет регистрировать ближайшие намерения человека, пишет газета The Guardian.

В какой-то степени, достигнутый результат можно назвать технологией чтения мыслей. Определению поддаются обострение в сознании человека расовых предрассудков, а также намерения человека лгать и проявлять насилие.

В эксперименте ученым удавалось с семидесятипроцентной успешностью определять, намерен ли испытуемый сложить или вычесть два предложенных ему числа.

Как отмечает газета, возможное использование этой технологии в таких сферах, как борьба с преступностью и терроризмом, обуславливает возникновение ряда этических проблем. В частности, определенные опасения наблюдателей вызывает возможность, с применением разработанной методики, достоверно определять намерения человека до совершения им противоправных поступков, а также использовать технологию для выявления истины в процессе следствия.

Немаловажно и то, что способа отличить мимолетные мысли от сознательных решений в мозге испытуемого пока нет.

Нейрофизиолог Джон-Дилан Хейнс, профессор немецкого Института мозга и сознания Макса Планка, заявил газете, что как для запрещения, так и для внедрения в массовую практику "чтения мыслей" есть свои доводы. Ученый считает, что общество должно решить эту этическую проблему. По словам Барбары Саакян (Barbara Sahakian), профессора нейрофизиологии Кембриджского университета, возникшие проблемы потребовали в конце прошлого года создания специального общества нейроэтики для обсуждения результатов исследований.

Лента.ру