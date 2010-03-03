Как очищать воду в условиях наводнения

АК “Киевводоканал” просит у столичной власти безотлагательно выделить из бюджета города 13 млн. грн. на закупку реагентов для обеспечения в условиях наводнения качественной очистки питьевой воды, которая подается населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня главный инженер “Киевводоканала” Анатолий КОВАЛИШИН на расширенном заседании коллегии Киевской городской государственной администрации.

По его словам, высокие показатели загрязненности воды в реках Днепр и Десна в паводковый период будут нуждаться в использовании высоких доз реагентов для очистки воды и получения питьевой воды гарантированного качества.

“Всего необходимо создать запасы реагентов на сумму свыше 13 млн. грн. Следует отметить, что из-за крайне сложного финансового положения, в котором находится “Киевводоканал”, средств для проведения расчетов с поставщиками реагентов общество не имеет, о чем уже КГГА поставлено в известность”, - сказал А.КОВАЛИШИН.

Он отметил, что финансирование следует обеспечить срочно, поскольку реагенты поставляются на Днепровскую водопроводную станцию по железнодорожным путям, которые попадают в зону возможного затопления.

“Просьба, Анатолию Константинович, помочь с финансами, чтобы мы выполнили необходимый запас реагентов”, - обратился А.КОВАЛИШИН на коллегии к председательствующему первому заместителю председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.

Чиновник в свою очередь выразил убеждение, что эти средства включены в подписанное киевским городским председателем поручение относительно финансирования противопаводковых мероприятий в городе, которое предусматривает выделение из бюджета в целом 20 млн. грн.

“Я думаю, что ПАДАЛКА (руководитель Главного финансового управления КГГА – УНИАН) выполнит поручение, и обязательно вы получите деньги и на реагенты, и в завершение ремонта плавучей насосной станции “Роса-3”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

На коллегии заместитель главного государственного санитарного врача Киева Сергей ПАСТУШЕНКО также подчеркнул необходимость обеспечить срочно финансирование закупки реагентов для очистки питьевой воды.

Он отметил, что уже в конце января – начале февраля зафиксировано снижение содержания кислорода в воде до 1,5–2,5 мг/л (при нормальной ситуации – 6-10 мг/л). Также изменились такие показатели воды как мутность, цветность, содержание железа, марганца, аммиака, увеличилась окисляемость.

“Этому способствовало образование ледового покрова на Киевском водохранилище и реке Десна в районе водозабора”, - объяснил С.ПАСТУШЕНКО.

В связи с этим, по его словам, уже сейчас на очистительных системах проводится коррекция режимов обработки воды и усилен контроль.

"На сегодняшний день питьевая вода, которая подается населению города, отвечает требованиям Госстандарта, но отдельные показатели, такие как марганец, находятся на грани нормативных показателей. Вполне ответственно заявляю, что пока по санитарно-химическим, микробиологическим, токсикологическим, в том числе радиологическим показателям, вода питьевая отвечает нормативам, хотя ситуация достаточно напряженная и серьезная в связи с ледоходом ", - сказал С.ПАСТУШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на коллегии было дано поручение Главному финансовому управлению КГГА до 15 марта профинансировать соответствующие расходы на проведение противопаводковых мероприятий КП “Плесо” в сумме 4,2 млн. грн., КК “Киевавтодор” – 650 тыс. грн., Главному управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций – 1,3 млн. грн. В целом на сумму 6,150 млн. грн.