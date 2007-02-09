Одесситы отсудили у ЖЭКов почти 80 тысяч

За минувший год Одесское областное управление по защите прав потребителей направило в суд около 20 исков по жалобам потребителей, по итогам их рассмотрения потребителям возвращено 76 тыс. 100 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника облуправления по защите прав потребителей Надежда ФЕДОСЕЕВА.

Кроме того, отметила она, только за январь текущего года предприятия жилищно-коммунального хозяйства Одесской области возвратили потребителям 2 тыс. 300 грн. за невыполнение условий договоров.

В свою очередь, председатель областного отделения Антимонопольного комитета Украины Евгений БУТИН сообщил, что «в декабре 2006 года сотрудники АМКУ расследовали ряд фактов начисления дирекцией единого заказчика «Фонтанский» платы за неоказанные услуги. По его словам, по результатам расследования ДЕЗ «Фонтанский» оштрафован.

Как отметил Е.БУТИН, подобные претензии выдвинуты сотрудниками АМКУ многим жилищно-коммунальным организациям. Но большинство ДЕЗов незамедлительно выполняют рекомендации, устраняют нарушения и возвращают жильцам излишне взысканные средства.