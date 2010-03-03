Погода на завтра

Завтра ночью на юге и востоке Украины местами ожидается небольшой мокрый снег.

На дорогах, кроме юга и юго-востока, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9°, на юге 0-5° мороза, на Южном побережье Крыма 1-3° тепла; днем 0-5° тепла, на Закарпатье и в южной части до 9° тепла, в Карпатах 1-5° мороза.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла.