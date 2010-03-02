На межбанке подрос евро

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9770/7,9880, к 12:00 сузился спрэд 7,9790/7,9830. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9740/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2661/65, к 12:00 цены понизились 0,2658/60. К закрытию цены откатились к уровню 0,2659/63. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9340 (+0,0115).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3523/25, а к 15:00 поднялись 1,3561/63. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7850/10,8030, к 12:00 цены ушли вниз 10,7610/10,7690. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 10,8060/10,8185.