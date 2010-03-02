Кабмин приготовил список самых громких коррупционных дел

Решение вопросов, перечисленных в указе Президента Украины № 275 «О создании Национального антикоррупционного комитета» от 26 февраля 2010 года, было и остается приоритетом деятельности правительства, образованного Демократической коалицией.

Об этом говорится в обращении Кабинета министров Украины в связи с образованием Национального антикоррупционного комитета.

В правительстве отмечают, что КМУ в соответствии с конституционными полномочиями принимает конкретные меры для предотвращения и противодействия коррупции. "Это прежде всего касается таких наиболее резонансных фактов, как:

незаконное предоставление в пользование компании «Венко интернешнл лимитед» участка недр для добычи углеводородов в пределах Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря вопреки стратегическим интересам государства;

рейдерский захват государственного имущества, а именно административных зданий по улицам Владимирской, 34, и Золотоворотской, 9, а также комплекса зданий государственной резиденции в урочище «Межгорье»;

введение коррупционных схем поставок газа в Украину с участием компании «РосУкрЭнерго АГ», а также попытки лиц, причастных к этой компании, противоправно изъять из государственной собственности 11 млрд. куб. метров газа с использованием иностранных судов;

грубое давление высших должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины на руководство Министерства охраны окружающей природной среды с целью незаконного предоставления специального разрешения на пользование полезными ископаемыми Сахалинского месторождения (Харьковская область);

неправомерное использование Национальным банком Украины средств МВФ во время рефинансирования ОАО «Коммерческий банк «Надра» в объеме 7 млрд. гривен", – говорится в сообщении пресс-службы КМУ.

В Кабинете министров также подчеркивают, что попытки правительства восстановить справедливость и законность в решении этих дел блокировались предыдущим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, Советом национальной безопасности и обороны Украины, высшими должностными лицами Генеральной прокуратуры Украины.

"Считаем, что Национальный антикоррупционный комитет и его председатель (ЯНУКОВИЧ - УНИАН) должны начать с себя и сделать реальные шаги для расследования указанных фактов коррупции, что будет способствовать обеспечению законных прав и интересов граждан. Это позволит убедить граждан, что создание Национального антикоррупционного комитета не является пиар-акцией, цель которой заключается лишь в прикрытии последующего коррупционного произвола", - говорится в обращении правительства.

Кабинет Министров Украины не оставит без своего внимания такие вопиющие факты коррупции, будет осуществлять постоянный контроль за ходом их расследования и информировать общественность о его результатах, подчеркивают в правительстве.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Президент В. ЯНУКОВИЧ подписал Указ "О создании Национального антикоррупционного комитета". Данным актом задекларировано желание вернуть доверие граждан к власти, обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод человека, вести борьбу с распространением коррупции, взяточничества в органах государственной власти, сращиванием бизнеса и политики, организованной преступной деятельностью как основными угрозами национальной безопасности. Председателем Национального антикоррупционного комитета утвержден В.ЯНУКОВИЧ.