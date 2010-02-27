К Лозинскому нашли «ниточку»?

Печерский суд Киева арестовал Василия Перепелицу, егеря Голованевского лесничества, одного из подельников экс-депутата от БЮТ Виктора Лозинского.

Об этом сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на первого замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Александра Дегтярева.

Егерю предъявлено обвинение по трем статьям УК Украины: укрывательство преступления, дача заведомо ложных показаний и незаконное хранение оружия.

Как говорят в ГПУ, Перепелица был "правой рукой и одним из самых доверенных лиц Лозинского".

Следствие предполагает, что егерь, имеющий отношение к одной из коммерческих фирм Лозинского, поддерживал с ним отношения и после объявления того в розыск. То есть может стать той веревочкой, которая приведет следствие к беглому экс-нардепу.

Задержали Перепелицу в Умани, сейчас он в СИЗО.

По мнению замгенпрокурора Виталия Щеткина, "кольцо вокруг Лозинского постепенно сужается, доказательная база пополняется, арест лишь дело времени и оперативной удачи".

Щеткин опроверг слухи о том, что на Перепелицу вышли благодаря прослушке: "Лозинский и его подручные стараются не пользоваться мобильными телефонами, чтобы не погореть, как генерал Пукач".

Не подтверждают в ГПУ и разговоры об аресте двух бывших помощников Лозинского по депутатским делам — Василия Кешмана и Александра Дереляка - обоих приглашали, чтобы допросить, но под стражу не брали.

Лозинский обвиняется в убийстве Валерия Олийныка 16 июня 2009 года. Причастные к этому также прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский. Все свою вину отрицали.

Горбенко и Ковальский были взяты под стражу. Недавно милиционера отпустили на подписку.

А 22 февраля хозяйственный суд лишил Лозинского принадлежавших ему 26,4 тысячи га охотугодий.

Украинская правда