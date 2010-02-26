В Херсоне в частном доме нашли три трупа

В одном из частных домов Херсона сегодня найдены тела троих мужчин, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом не менее двух недель назад.

Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Госгорпромнадзора.

Согласно сообщению, версия гибели в результате отравления угарным газом наиболее вероятна, поскольку в доме обнаружены нарушения в эксплуатации газовых приборов. Однако уже сейчас известно, что люди погибли не менее двух недель назад.

Родственники погибших рассказали, что хозяин дома был агрессивен, состоял на учете в психоневрологическом диспансере и часто выпивал с двоюродным братом и соседом.