В Херсоне в частном доме нашли три трупа
22:55, 26 февраля 2010Общество
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Люди погибли не менее двух недель назад
В одном из частных домов Херсона сегодня найдены тела троих мужчин, которые, по предварительной версии, отравились угарным газом не менее двух недель назад.
Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Госгорпромнадзора.
Согласно сообщению, версия гибели в результате отравления угарным газом наиболее вероятна, поскольку в доме обнаружены нарушения в эксплуатации газовых приборов. Однако уже сейчас известно, что люди погибли не менее двух недель назад.
Родственники погибших рассказали, что хозяин дома был агрессивен, состоял на учете в психоневрологическом диспансере и часто выпивал с двоюродным братом и соседом.
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