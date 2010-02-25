Умер известный украинский историк Ярослав Дашкевич

Сегодня на 84-м году жизни умер известный украинский историк, один из основателей Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Ярослав Дашкевич.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре музея со ссылкой на Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского Национальной академии наук Украины, заместителем директора которого был Я.Дашкевич.

Похоронят историка на Лычаковском кладбище в Львове.

Доктор исторических наук Я.Дашкевич родился в 1926 году в Львове. Отцом историка был общественно-политический деятель, руководитель спортивного общества «Луг», подполковник Сечевых стрелков, позже генерал-лейтенант армии УНР Роман Дашкевич, мать была хорунжей и чотарем (командиром взвода) Украинских сечевых стрелков и Украинской галицкой армии.

Я.Дашкевич – автор более тысяч научных трудов. В 1996-1997 годах возглавлял экспертную комиссию по историческим наукам ВАК Украины.