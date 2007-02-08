Через 3 месяца Черновецкий вернется к вопросу о тарифах

Сегодняшнее решение Киевсовета о поднятии тарифов с 1 декабря 2006 года всего лишь в 2 раза отодвинет проведение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в столице.

Об этом сегодня заявил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выступая перед депутатами на заседании Киевсовета.

«Очень грустно, что мы сейчас не сможем сразу перейти к реформированию ЖКХ, потому что понесем громадные убытки. К сожалению, то, что сегодня будет происходить, оно немножко отодвинет реформу», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время он подчеркнул, что «через 3 месяца предложит ее заново». Он отметил, что действительно согласен с оппозицией в том, что руководство города было не готово очень быстро пересчитать тарифы для разных категорий населения для разных домов. Но вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сожалеет, что на сегодня нельзя приступить к реформе ЖКХ, потому что без денег ее провести невозможно. Сегодняшнее решение, подчеркнул мэр, снимает с него ответственность за повышение тарифов в Киеве, но вместе с этим он не отказывается от реализации своей идеи, чтоб богатые платили за бедных. «Для людей не обеспеченных я все-таки буду их снижать. Эта идея у меня остается», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На пресс-конференции для СМИ, отвечая на вопрос журналистов, поражением или победой он считает для себя принятое сегодня депутатами Киевсовета решение, мэр отметил, что в этом решении он в первую очередь видит начало конструктивной работы всех депутатов. «Депутаты работали, я думаю, что это начало работы всего Киевсовета, а если есть работа, то это победа», - сказал городской председатель.

Вместе с тем он сказал, что его волнует «дыра» в бюджете столицы, которая образовалась после принятия решения о повышении тарифов в два раза. Это, по словам мэра, 1,5 млрд. грн. недополучений в бюджет. Это он назвал «самой большой» неудачей в данном решении.

Вместе с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ высказал надежду, что депутаты над этим поработают и проблема будет решена. «Было бы очень хорошо, чтоб депутаты сосредоточились, чтоб бюджет получал дополнительные средства. Если мы эту проблему решим, мы можем выйти из положения», - сказал он.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, продолжая ответ на вопрос журналистов, что не считает зал Киевсовета местом боя.