Завтра Львов из-за долгов может остаться без водоснабжения

Завтра, 25 февраля, будет прекращено электроснабжение коммунального предприятия «Львовводоканал» в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

Об этом сообщили в отделе корпоративных связей «Львовоблэнерго».

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 24 февраля долг ЛКП «Львовводоканал» за потребленную электроэнергию составляет 6,283 млн. грн. Предприятию направлено уведомление о прекращении электроснабжения с 25 февраля в случае непроведения в полном объеме оплаты за потребленную электрическую энергию.

ОАО «Львовоблэнерго» со своей стороны дважды письменно обращалось к городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ и руководству ЛКП «Львовводоканал» о неудовлетворительном состоянии расчетов за потребленную электроэнергию, а также нарушение ЛКП «Львовводоканал» графиков проведения платежей за потребленную электрическую энергию согласно договору, информирует отдел корпоративных связей.

В свою очередь пресс-секретарь ЛКП «Львовводоканал» Ульяна ГОРБАТАЯ в комментарии УНИАН отметила, что «пока неизвестно, прибегнет ли «Львовоблэнерго» к реальному обесточиванию «Львовводоканала», что приведет к прекращению водоснабжения Львова».

«За январь мы рассчитались полностью, заплатили 7 млн. грн. Мы имеем проблему с текущей проплатой за потребленные энергоносители. Насосные станции начали потреблять больше электроэнергии после введения круглосуточного графика теплоснабжения. В феврале это дополнительные начисления в сумме 1 млн. грн. В целом следует уплатить 8 млн. грн ", - сказала она.

Кроме того, по словам У.ГОРБАТОЙ, жители неохотно рассчитываются за потребленные услуги. "Удастся ли нам рассчитаться с энергетиками - напрямую зависит от жителей Львова», - отметила пресс-секретарь «Львовводоканала».

По ее словам, вопрос возможного прекращения электроснабжения насосных станций поднимался сегодня, 24 февраля, на совещании у мэра Львова А.САДОВОГО.