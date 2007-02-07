В Киеве открывается инвестиционный форум ”Украина-Россия 2007”

В Киеве в четверг начнет работу второй ежегодный инвестиционный форум "Украина-Россия 2007", сообщили его организаторы.

Двухдневный форум будет посвящен обсуждению вопросов привлечения украинским правительством российских инвесторов, будут озвучены ожидания представителей российского и украинского бизнеса в контексте инвестиций в экономику Украины, а также рассмотрены приоритетные отрасли для инвестирования.

Цель конференции - предоставить площадку для общения представителей бизнеса, заинтересованных в развитии экономических отношений между государствами, получить ясную и доступную информацию об инвестиционных возможностях Украины.

Среди гостей мероприятия - посол России на Украине Виктор Черномырдин, министр экономики Украины Владимир Макуха и заместитель министра топлива и энергетики Украины Алексей Шеберстов.

РИА "Новости"