Ющенко подарил украинцам еще один праздник

Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом установил в Украине новый профессиональный праздник - День нотариата, который должен отмечаться ежегодно 2 сентября.

Текст документа от 22 февраля размещен на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что указ подписан, учитывая значение нотариальной деятельности в построении правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты.