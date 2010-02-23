Ющенко подарил украинцам еще один праздник
08:49, 23 февраля 2010Общество
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Должен отмечаться ежегодно 2 сентября
Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом установил в Украине новый профессиональный праздник - День нотариата, который должен отмечаться ежегодно 2 сентября.
Текст документа от 22 февраля размещен на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что указ подписан, учитывая значение нотариальной деятельности в построении правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и Украинской нотариальной палаты.
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