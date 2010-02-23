Китай обошел США по импорту арабской нефти

В 2009 году Китай впервые обошел США по потреблению нефти, добытой в Саудовской Аравии, королевстве, которое соперничает с Россией за звание крупнейшего экспортера нефти в мире. Об этом сообщается The Financial Times.

Из-за рецессии в экономике потребление нефти из Саудовской Аравии в США упало ниже отметки в один миллион баррелей в день - это произошло впервые за два десятилетия. Данные по потреблению нефти доступны только за 11 месяцев, но ожидается, что статистика за декабрь только подтвердит их.

В то же время в Китае рост экономики продолжился - в 2009 году ВВП страны поднялся на 8,7 процента. На этом фоне потребление нефти из Саудовской Аравии превысило отметку в один миллион баррелей. За последние три года Китай увеличил закупки углеводородов в Саудовской Аравии в два раза.

The Financial Times отмечает, что президент США Барак Обама проводит политику сокращения зависимости Соединенных Штатов от импортного сырья. В то же время Саудовская Аравия стремится выйти на новые для себя рынки для сохранения спроса на свою продукцию.

В 2009 году, напоминает Лента.ру, Саудовская Аравия впервые за долгое время уступила России лидерство по производству нефти. В России среднесуточная добыча составила 9,9 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии - около восьми миллионов баррелей. При этом ближневосточное государство сокращает добычу из-за квот ОПЕК (Организации стран - экспортеров нефти). Россия в ОПЕК не состоит, и поэтому может добывать столько нефти, сколько хочет.