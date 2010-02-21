Не работает Харьковский аэропорт

Из-за густого тумана сегодня не работает Харьковский международный аэропорт.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель аэропорта, в первой половине дня погода не позволила принять ни одного самолета, в частности, своевременно не состоялись рейсы из Москвы и Киева, под вопросом прибытие авиалайнера из Вены.

Одновременно из Харькова на данный момент не отправлены рейсы в Киев, Москву и Шарм-аль-Шейх (Египет).

Как сообщал УНИАН, в субботу, 20 февраля, вследствие ненастья аэропорт со значительными задержками обеспечивал рейсы как на прием, так и на вылет.