Митрополит Владимир благословил Януковича

Предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Владимир благословил новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на исполнение обязанностей главы государства.

Как передает корреспондент "УНИАН-Религии", сегодня В.ЯНУКОВИЧ принял участие в богослужении в Киево-Печерской лавре.

По завершению службы митрополит Владимир благословил В.ЯНУКОВИЧА на президентство. Он подарил В.ЯНУКОВИЧУ современную копию Пересопницкого Евангелия и икону Иверской Афонской Божьей матери.

Как объяснил один из руководителей организационного комитета по подготовке к инаугурации Президента заместитель председателя Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН, церемония состоится 25 февраля – в день, когда православные чествуют эту икону.

«Это очень символично, ведь это есть одна самых любимых икон В.ЯНУКОВИЧА», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.