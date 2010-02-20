Нацбанк отмечает снижение дефицита валюты на межбанке

По оперативным данным, в феврале ежедневные нетто-переводы иностранной валюты в пользу нерезидентов уменьшились в 1,5 раза, что определило снижение середнедневного дефицита валюты на межбанковском рынке вдвое. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, все это способствовало повышению курсовых котировок гривни относительно доллара США: на межбанковском рынке – 0,2%, до 7,9997 грн./долл., а на наличном – на 0,4%, до 8,0728 грн./долл.

Также сообщается, что в начале февраля Нацбанк поддержал платежи «Нафтогаза Украины» по его внешним контрактам, что способствовало своевременному расчету компании за импортированный природный газ и обеспечило прогнозируемую динамику обменного курса гривни.

НБУ также продолжал проводить целевые аукционы для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала месяца было проведено четыре аукциона по продаже долларов США, на которых продано 33,5 млн. долл. США, 0,1 млн. евро и 1 млн. швейцарских франков.

Кроме того, сообщается, что официальный курс гривни с начала февраля укрепился относительно доллара США на 0,02%, до 7,9997 грн./долл., относительно евро – на 3,1%, до 10,8532 грн./евро, а относительно российского рубля – снизился на 0,81%, до 2,6565 грн./10 рублей.