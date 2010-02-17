В Украине закрыты три аэропорта
10:33, 17 февраля 2010Общество
1257 0
О возобновлении сообщат дополнительно
По оперативным данным, состоянием на 9.00 17 февраля в связи с ненастьем закрыты аэропорты в Полтаве, Кривом Роге и Тернополе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в настоящее время на местах проводится очистка взлетно-посадочных полос от снега. Все другие аэропорты работают в штатном режиме.
О возобновлении работы аэропортов будет сообщено дополнительно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter