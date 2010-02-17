Ющенко: ЧФ в Крыму - это продление колонизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО напоминает Виктору ЯНУКОВИЧУ, что продление срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Крыма не отвечает Конституции Украины.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА, сказал что продление срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации не отвечает базовым, глобальным интересам Украины. “По моему глубокому убеждению, это политика (продление срока) колонизации”, - отметил он.

“Я убежден, что на общественном уровне играться с этим вопросом, некоторым политикам в том числе и будущему Президенту, разворачивать паруса назад – это политика, которая не принесет успехов, но принесет серьезную дестабилизацию”, - подчеркнул он.