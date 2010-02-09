США надеются, что ВР разрешит допуск иностранных военных в Украину

В Посольстве США выражают надежду, что в этом году Верховная Рада примет закон о допуске на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в международных военных учениях.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня в Киеве состоялась встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Ивана СВИДЫ с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Ричардом АНДЕРСОНОМ.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы состояния и развития двустороннего военного сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о перспективах дальнейшего участия подразделений ВСУ в составе многонациональной тактической группы “Еast” в контексте изменения формата операции сил КФОР в Косово. Также был обсужден вопрос увеличения численности украинского миротворческого персонала в составе Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Кроме того, были обсуждены перспективы проведения в этом году на территории Украины двусторонних украинско-американских учений с приглашением других стран “Си Бриз” и “Репид Трайдент”.

“Я надеюсь, что Верховная Рада Украины примет в этом году соответствующий закон, и учения серий “Си Бриз” и “Репид Трайдент”, которые способствуют подготовке и повышению боевой выучки подразделений Вооруженных сил Украины, состоятся в запланированные сроки”, - выразил надежду американский атташе.

Также в ходе встречи стороны коснулись вопросов предоставления правительством США финансовой и материально-технической помощи Украине в рамках программ международного военного образования и подготовки.