Сессию Киевсовета снова перенесли

Сессия Киевсовета в очередной раз переносится – с 18 на 25 февраля, сказал «Столице. Главред» депутат горсовета от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его словам, такое решение было принято сегодня на заседании президиума Киевсовета. Оно связано с желанием депутатов доработать ряд вопросов, которые они не успевают изучить из-за большого количества проектов решений. При этом депутатский корпус потребовал предоставить все документы, поскольку у политиков отсутствует немало проектов решений.

Как известно, в последний раз депутаты решили провести заседание 18 февраля. Кроме того, сессию пытались назначить еще несколько раз в январе, однако заседание так и не состоялось, говорится в сообщении.

Кроме того, в повестку дня Киевсовета включен вопрос о ситуации с захватом помещения книжного магазина «Сяйво». Данный случай было поручено тщательно изучить постоянной комиссии горсовета по вопросам регламента и правопорядка.

Также фракция БЮТ потребовала заслушать отчет по поводу перерасчета квартплаты. В частности, депутатов интересует, почему в платежках за некачественную уборку снега и льда вычислили такую мизерную сумму - всего от 3 до 7 грн., говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.