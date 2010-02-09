Mercedes врезался в DAF: 7 погибших
10:49, 09 февраля 2010Общество
8724 0
ДТП на Харьковщине
Вчера в 22.00 вблизи села Мирошниковка Коломацкого района Харьковской области на автотрассе Киев - Харьков - Довжанский произошло лобовое столкновение микроавтобуса „Mercedes Benz-312” с грузовым автомобилем „DAF 95 FX-430”.
Вследствие ДТП погибли 7 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
На месте работала опергруппа Главного областного управления МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter