Mercedes врезался в DAF: 7 погибших

ДТП на Харьковщине

Вчера в 22.00 вблизи села Мирошниковка Коломацкого района Харьковской области на автотрассе Киев - Харьков - Довжанский произошло лобовое столкновение микроавтобуса „Mercedes Benz-312” с грузовым автомобилем „DAF 95 FX-430”. Вследствие ДТП погибли 7 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС. На месте работала опергруппа Главного областного управления МЧС.

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