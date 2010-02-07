Взрывчатку ищут еще на 4 участках в Луганской области

В городе Лисичанск Луганской области (округ №110) заминировали 4 избирательных участка (№7, 9, 30 и 37).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе избирательного штаба «Донбасс» Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам руководителя Лисичанского штаба кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО Вячеслава ТЕРОСИПОВА, в окружную избирательную комиссию поступила информация о взрывчатке в четырех избирательных участках. В настоящее время на этих участках работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром из Лутугинского района Луганской области поступила информация о заминировании 4 избирательных участков - №№ 88, 95, 120, 121 (округ №111).

Во время проверки взрывоопасные вещества на этих участках найдены не были.

По мнению руководителя Лутугинского штаба кандидата в Президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО Григория ПРИГЕБЫ, сторонники Виктора ЯНУКОВИЧА могли использовать «заминирование” участков для вбрасывания бюллетеней, поскольку урны после эвакуации избирателей и членов комиссий остались без присмотра.