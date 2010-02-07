Культура потребления пива требует соцмальной рекламы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО планирует провести разъяснительную социальную рекламу относительно важности здорового образа жизни, культуры потребления пива и алкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя подписание Президентом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков», принятого парламентом 21 января 2010 года.

Н.ТОМЕНКО как инициатор и соавтор закона убежден, что для его реализации необходима серьезная просветительская работа.

«Необходимо провести широкую социальную рекламу относительно важности здорового образа жизни, относительно необходимости культуры потребления пива и алкогольных напитков и тому подобное», - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО считает, что известные и популярные в стране люди (спортсмены, певцы, политики), с одной стороны, должны показывать пример и пропагандировать здоровый и активный образ жизни, а с другой стороны - рассказывать об опасностях и угрозах алкоголизма и табакокурения.

Говоря о выполнении закона, Н.ТОМЕНКО также заметил, что органы местного самоуправления, которые получили серьезные полномочия для урегулирования этой проблемы, так же должны разработать механизм реализации норм закона.

Законом законодательно относятся к категории алкогольных напитков слабоалкогольные напитки и пиво. Расширяются ограничения относительно их продажи и потребления, а также впервые устанавливается запрет на продажу слабоалкогольных напитков лицам до 18 лет.

Законом запрещается потребление пива (кроме безалкогольного) и слабоалкогольных напитков: в заведениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; в общественном транспорте; на остановках транспорта; в подземных переходах; в заведениях культуры; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в лифтах и таксофонах; на детских площадках; на спортивных площадках: в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений.

Расширяются ограничения относительно продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий. В частности, запрещается продажа в помещениях и на территории учебных и медицинских заведений; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в торговых автоматах; в помещениях специализированных торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского ассортимента, и тому подобное.

Также законом вводится норма, согласно которой на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курение.