Задержек по выплате пенсий не будет

Задержек по выплате пенсий и социальной помощи не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявила заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.

По ее словам, согласно графику финансирования пенсий, на сегодня профинансировано 27% пенсий за февраль.

Кроме того, Е.ГАРЯЧАЯ сообщила, что министерство ожидает заявки регионов на выплаты помощи семьям с детьми.

«В текущем году, несмотря на то, что не принят закон о бюджете, но приняты законы парламентом, мы их реализуем. Помощь семьям с детьми до трех лет в прошлом году составляла 75% прожиточного минимума, в прошлом месяце мы уже начали выплачивать 100%», - отметила она.

Кроме того, Е.ГАРЯЧАЯ напомнила, что с начала года введены льготы для многодетных семей (от трех несовершеннолетних детей и больше). В частности, Минтруда ввело реестр льготников с целью предоставления льгот на коммунальные тарифы в размере 50%, а также на телефонные разговоры.