Украинский закон не прописывает закупку угля в России, но...

НАК «Энергетическая компания Украины» считает целесообразным импорт 1,5 млн. тонн энергетического угля газовой группы, в связи с его дефицитом на складах государственных ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент НАК "ЭКУ" Владимир ЗИНЕВИЧ журналистам в Киеве.

По его словам, в настоящее время единственный поставщик угля государственным ТЭС -ГП «Уголь Украины» - не в состоянии обеспечить в полном объеме потребности генкомпаний в углях данной марки.

«Уголь Украины», к сожалению, не в состоянии обеспечить необходимый объем поставок угля. Без импорта мы не обойдемся. Мы уже посчитали баланс – нужно, как минимум, 1,5 млн. тонн угля импортировать», - сказал В.ЗИНЕВИЧ.

По его словам, потенциальной страной, из которой возможен импорт угля, в настоящее время рассматривается Российская Федерация.

В то же время, президент НАК "ЭКУ" отметил, что существующая на сегодня нормативная база, согласно которой ГП «Уголь Украины» определено единственным поставщиком угля для государственных ТЭС, не позволяет им производить самостоятельный импорт энергетических углей.

«Сегодня процедура закупки угля, например, из той же России, существующими нормативными документами вообще не прописана», - сказал президент компании.

В.,ЗИНЕВИЧ отметил, что сегодня на государственных ТЭС, работающих на углях газовой группы, сложилась критическая ситуация по запасам угольной продукции. При этом, в случае сохранения данной ситуации, НАК "ЭКУ" не исключает возможности включения блоков, работающих на сжигании природного газа, отметил он.

По данным Министерства топлива и энергетики Украины, по состоянию на 3 февраля на складах ТЭС ОАО «Захидэнерго», блоки которых работают на угле марки «Г», находилось всего 89,6 тыс. тонн угля при суточной потребности 22,9 тыс. тонн.

Кроме того, на Углегорской ТЭС «Центрэнерго» к 3 февраля в запасе имелось 36,7 тыс. тонн угля газовой группы при суточной потребности 5,2 тыс. тонн.