Иномарка врезалась в «скорую»: 9 раненых

В Полтавской области при столкновении иномарки с автомобилем “скорой помощи” пострадали 9 человек.

Как сообщил УНИАН дежурный в Управлении ГАИ в городе Кобеляки, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на 62-м километре автодороги Сумы-Полтава-Александрия в Козельщинском районе.

37-летний водитель «Тойота-Камри», житель Харьковской области, не справился с управлением, не учел дорожных условий, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем станции скорой помощи Кременчуга.

По предварительной информации, автомобиль станции скорой помощи транспортировал в Полтаву пациентку 1944 года рождения. С ней было двое сопровождающих. Также в автомобиле скорой, кроме бригады (водителя, врача, медсестры и фельдшера), находились заместитель главврача станции скорой помощи и главная медсестра.

В результате аварии шесть человек были сразу же госпитализированы в Козельщинскую районную больницу с переломами, ушибами и другими повреждениями, сообщает пресс-служба УМЧС. По их данным, это трое медиков, водитель скорой, больная, которую везли в Полтаву, и пассажир автомобиля «Тойота-Камри».

Около 17.00 в Козельщинскую райбольницу обратилось еще трое пострадавших в этом ДТП: водитель «Тойоты», женщина-пассажир скорой помощи и заместитель главврача станции скорой помощи. У них более легкие телесные повреждения, и после оказания медицинской помощи их отпустили домой.