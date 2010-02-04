Уникальное издание из архивов СБУ презентовали в Закарпатье

В Закарпатье презентовали уникальное издание из архивов СБУ - первый том документальной книги «Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персонали».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в помещении Управления СБУ в Закарпатской области, издание представили начальник УСБУ генерал-майор Владимир РОКИТСКИЙ и авторы научного исследования.

По словам В.РОКИТСКОГО, первый том документального издания «Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій. Персонали» составлен руководителем научно-редакционного отдела областной книги «Реабилитированные историей» Алексеем КОРСУНОМ, сотрудником Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Александром ПАГИРЕЙ и ныне уже покойным доктором исторических наук, профессором Омеляном Довганичем.

«Это издание дошло до читателей благодаря содействию Закарпатской ОГА, Закарпатского областного совета, Отраслевого государственного архива СБУ и Государственного архива Закарпатской области», - подчеркнул В.РОКИТСКИЙ.

По словам А.ПАГИРИ, в данном сборнике всесторонне представлен процесс формирования Карпатской Украины, развития и разрушения в условиях влияния двух крупных европейских государств — Венгрии и Польши (1938-1939), оккупации гортеевской Венгрией при согласии гитлеровской Германии (1939-1944) и вхождение в состав СССР (1944-1946).

Со слов научных работников, издание уникально тем, что в нем представлен самый полный на сегодняшний день объем архивных документов и материалов из фондов ГГА СБУ, архива УСБУ в Закарпатской области, архива ОУН в Киеве, Центра исследований освободительного движения во Львове и отдельных московских архивов.

В общей сложности в 700-страничном издании подано свыше 400 различных документов: протоколы допросов сечевиков, деятелей Карпатской Украины; переписка министров карпатскоукраинского правительства; документы, которые подтверждающие факты Голодомора в Украине и политические репрессии.

До конца текущего года научные работники обещают издать второй том издания.

«В нем мы хотим изложить в хронологическом порядке все события вокруг Карпатской Украины, расписать каждый день. Кроме того, во второй том войдут документальные данные о еще более сотни деятелей Карпатской Украины», - уточнил А.ПАГИРЯ.

Книга издана тиражом 500 экземпляров.