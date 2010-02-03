Запорожские депутаты требуют отменить присвоение Героя Шухевичу и Бандере

Депутаты Запорожского областного и городского советов требуют отменить указы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и проводнику ОУН Степану Бандере званий Героя Украины, а также указа "О чествовании участников борьбы за независимость Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского областного совета, соответствующее заявление - обращение к будущему Президенту Украины было принято сегодня на совместном собрании депутатов Запорожского областного и городского советов.

Депутаты считают, что данные указы являются "позорными по отношению к памяти миллионов жертв фашизма, фактической реабилитацией и героизацией тех, кто сотрудничал и воевал на стороне фашистской Германии".

"Мы считаем, что изданные Президентом Украины указы не только унижают Украину, как самостоятельное демократическое государство, но и углубляют дальнейший раскол украинского общества, провоцируют в стране напряженность и противостояние между регионами", - говорится в обращении.

В нем так же указывается, что "депутаты Запорожского областного совета и горсовета решительно осуждают неонацистскую политику и требуют от новоизбранного Президента немедленно отменить указы Президента Украины В.ЮЩЕНКО "О присвоении Р.Шухевичу звания Героя Украины", "О присвоении С.Бандере звания Героя Украины" и "О чествовании участников борьбы за независимость Украины в 20 веке".