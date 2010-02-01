В Лос-Анджелесе раздали «Грэмми»
Бейонсе получила целых шесть
В Лос-Анджелесе завершилась 52-я церемония вручения «Грэмми». Певица БЕЙОНСЕ стала обладательницей шести наград. В частности, ей досталась статуэтка за лучшую песню года («Single Ladies»).
Как передает Газета.Ru, в категории «Лучшая запись года» победила американская группа Kings of Leon. Лучшей новой группой была стала Zac Brown Band.
Певица Тейлор СВИФТ получила «Грэмми» за лучший альбом («Fearless»).
Эминем победил в двух номинациях, в том числе за лучший альбом в стиле рэп.
Леди ГАГА стала лауреатом в категориях «Лучшая танцевальная запись» и «Лучший танцевальный альбом». Премию за лучший альбом в стиле популярной музыки получили The Black Eyed Peas, в стиле рок – Green Day.
Знаменитая группа AC/DC впервые получила «Грэмми» – в номинации «Лучшее исполнение песни в жанре хард-рок».
Ранее сообщалось, что «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение с оркестром получили дирижер Владимир АШКЕНАЗИ и пианист Евгений КИСИН.
Майкл Джексон был посмертно удостоен «Грэмми», премию вышли получать его дети.