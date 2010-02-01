В Лос-Анджелесе раздали «Грэмми»

В Лос-Анджелесе завершилась 52-я церемония вручения «Грэмми». Певица БЕЙОНСЕ стала обладательницей шести наград. В частности, ей досталась статуэтка за лучшую песню года («Single Ladies»).

Как передает Газета.Ru, в категории «Лучшая запись года» победила американская группа Kings of Leon. Лучшей новой группой была стала Zac Brown Band.

Певица Тейлор СВИФТ получила «Грэмми» за лучший альбом («Fearless»).

Эминем победил в двух номинациях, в том числе за лучший альбом в стиле рэп.

Леди ГАГА стала лауреатом в категориях «Лучшая танцевальная запись» и «Лучший танцевальный альбом». Премию за лучший альбом в стиле популярной музыки получили The Black Eyed Peas, в стиле рок – Green Day.

Знаменитая группа AC/DC впервые получила «Грэмми» – в номинации «Лучшее исполнение песни в жанре хард-рок».

Ранее сообщалось, что «Грэмми» за лучшее инструментальное исполнение с оркестром получили дирижер Владимир АШКЕНАЗИ и пианист Евгений КИСИН.

Майкл Джексон был посмертно удостоен «Грэмми», премию вышли получать его дети.