Янукович сразу после выборов откажется жить как собака на сене

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что через 5 лет Украина может потерять значение как газотранзитное государство.

Об этом он заявил сегодня ходе телемоста с Давосом, где проходит Всемирный экономический форум, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Говоря о работе украинской газотранспортной системы, он заявил, что на посту Президента Украины готов сразу после выборов начать переговоры с Россией и Европейском Союзом о возможности создания газотранспортного консорциума для повышения надежности гарантирования объемов транзита российского природного газа в Европу.

«Моя точка зрения с 2004 года не изменилась: я был сторонником создания газотранспортного консорциума: поставщик - Россия, потребитель - Европа и транзитер - Украина... Я своих намерений не изменил», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что за прошедшие 5 лет окончательно убедился в том, что именно недоверие в отношениях между Украиной, Россией и ЕС стало главной причиной начала строительства газопроводов в обход Украины.

По его словам, только в прошлом году Украина потеряла 20 млрд. кубометров транзитного газа, что является большой потерей для национальных интересов.

«Сразу после выборов я начну переговоры с нашими партнерами, как мы будем жить дальше, чтобы мы не остались, как собака на сене, когда еще через 5 лет два новых газопровода окончательно лишат нас транзита», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что этот вопрос будет вынесен на общественные слушания. При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что такое решение данной проблемы «создаст эффект синергии и повысит надежность газотранспортной системы».