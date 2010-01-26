Киево-Могилянская академия берет под контроль проект Контрактовой площади

Сообщество Национального университета «Киево-Могилянская академия» берет под постоянный контроль со стороны специалистов и общины города проект реконструкции Контрактовой площади.

С этой целью в НаУКМА создана рабочая группа, сообщает пресс-центр академии.

Планируется, что указанная рабочая группа прежде всего организует и проведет профессиональное обсуждение Концепции с программой реконструкции, реставрации и благоустройства Контрактовой площади и ул. Сагайдачного, с привлечением широкого круга экспертов – историков, археологов, культурологов, архитекторов, юристов. Кроме того, она окажет организационную поддержку в проведении общественных слушаний.

“Искренне одобряя саму идею реконструкции (в частности, расширение пешеходной зоны Контрактовой площади, ее озеленение, реконструкцию инженерных сетей), университетская община выражает откровенную обеспокоенность по поводу многих вопросов”, - подчеркивается в сообщении.

В частности, речь идет о том, что Контрактовая площадь находится в границах государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» и в археологической охранной зоне памятника археологии «Культурный слой Подола». Согласно нормативно-правовым актам, любые работы на территории заповедника должны выполняться на конкурсной вариантной основе с обязательным предварительным профессиональным обсуждением и проведением археологических исследований, чего, по данным НаУКМА, до сих пор не произошло.

Более того, заявляют в университете, проектом реконструкции площади археологические исследования не предусмотрены, в связи с чем возникает опасность уничтожения уникального культурного слоя древнего Подола.

Кроме того, представители НаУКМА высказывают удивление по поводу того, что реконструкция Контрактовой площади не предусматривает реконструкции аутентичных зданий Киево-Могилянской академии, которые с XVII века являются неотъемлемой частью архитектурного комплекса Контрактовой площади и сейчас находятся в аварийном состоянии.

Отдельную обеспокоенность у авторов сообщения вызывает то, что предусмотрено восстановление Комплекса Гесте, тогда как фактически речь идет о строительстве по проекту, не реализованному в ХIХ веке. Целесообразность именно такого строительства вызывает у них сомнения.

“В последнее время община Киева была свидетелем неоднократных случаев, когда непродуманная, необоснованная застройка или псевдоисторическая реконструкция приводили к уничтожению бесценной исторической среды Киева, коммерциализации городского общественного пространства”, - говорится в сообщении.

В связи с изложенным, сообщество Киево-Могилянской академии предлагает провести предусмотренные законодательством Украины общественные слушания Концепции реконструкции Контрактовой площади, а также целесообразности ее дальнейшей коммерческой застройки. При этом НаУКМА готова предоставить для таких мероприятий помещение и организационную поддержку.

Предлагается также к профессиональному обсуждению и экспертизе проекта реконструкций привлечь научно-исследовательский потенциал НаУКМА и Киева, а также внести в план реставрационных работ уникальный архитектурный комплекс Киево-Могилянской академии (Староакадемический (Мазепин) корпус (XVII в.), Благовещенскую церковь (XVIII в.), здание Киевской Духовной академии (XIX в.).

*** Согласно распоряжению КГГА № 955 от 28 августа 2009 года «О проведении реконструкции Контрактовой площади и реставрации зданий и сооружений на ул. Петра Сагайдачного, сооружении памятника Петру Могиле и восстановлении комплекса Гесте и магистрата в Подольском районе», планируется широкомасштабная реконструкция и застройка Контрактовой площади. Начата процедура утверждения концепции и программы реконструкции на официальном уровне.