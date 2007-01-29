Ступка, Роговцева, Боярский, Куценко заняты в ”Тарасе Бульбе” Бортко

На острове Хортица в Запорожье 1 февраля начнутся съемки фильма "Тарас Бульба".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, фильм по одноименной повести Николая Гоголя будет снимать известный режиссер Владимир БОРТКО ("Бандитский Петербург", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргариту").

Сниматься в фильме будут такие известные актеры, как Богдан СТУПКА, Михаил БОЯРСКИЙ, Игорь ПЕТРЕНКО, Владимир ВДОВИЧЕНКОВ, Гоша КУЦЕНКО, Ада РОГОВЦЕВА и Марина АЛЕКСАНДРОВА.

Декорациями для картины будут служить сооружения историко-культурного комплекса "Запорозька Січ", который сейчас возводиться на Хортице.

На сегодняшний день строителями уже возведены курени, башни, фортификационные сооружения, гончарня, кузня и ряд других объектов на общую сумму в 11 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, строительство комплекса "Запорожская Сечь", как точной копии Сечи, существовавшей на о. Хортица, было начато в 2004 году, однако вскоре работы прекратились из-за недостатка финансирования.

Возобновилось строительство лишь в июне 2005 года, во многом благодаря финансовой помощи промпредприятий Запорожского региона, в частности ОАО "Запорожсталь", которым на создание комплекса выделено 13 млн. грн.

В июле прошлого года руководство Национального заповедника "Остров Хортица" отказалось от строительства историко-этнографического комплекса "Запорожская Сечь", на возведение которого из госбюджета Украины было выделено 5 млн. грн.

Согласно официальному заявлению, "дирекция Национального заповедника "Хортица" и представители науки пришли к выводу, что это будет не реставрация Запорожской Сечи, как планировалось ранее, а обобщенный образ всех восьми Сечей, существовавших на территории Украины. Т.е. это будет не историко-этнографический, а мемориально-туристический комплекс, со всеми его атрибутами". В связи с изменением концепции комплекса на острове Хортица, его открытие, запланированное на День города Запорожья - 14 октября 2006 г., перенесли на неопределенный срок.