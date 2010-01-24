Легковой автомобиль попал под поезд

Вчера на 299-м километре перегона Шебелинка-Занки Южной железной дороги на неохраняемом переезде водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 нарушил правила проезда железнодорожных переездов и выехал под поезд №6424.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в результате ДТП был травмирован водитель, который доставлен в Змиевскую больницу.

Движение двух поездов (№6423 и №6424) было задержано на 17 и 46 минут соответственно. Звуковая и световая сигнализация на переезде находились в исправном состоянии, отмечают в пресс-службе.