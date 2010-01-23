Половину общественных организаций не найти по юридическому адресу

Министерство юстиции не находит по юридическому адресу практически каждую вторую всеукраинскую общественную организацию.

Об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК по результатам проверки деятельности общественных объединений, которая проводилась Минюстом на протяжении 2007-2009 годов, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Так, в результате проверки из 120 объединений граждан, которые были легализованы Минюстом в 1995-1998 годах, по юридическому адресу не было найдено 56. После мер, принятых Министерством юстиции по розыску указанных организаций, лишь 5 из них сообщили об изменении адреса и изменениях, внесенных в уставные документы.

Кроме того, в деятельности еще 25 из проверенных объединений граждан были выявлены несоблюдение требований действующего законодательства об объединении граждан.

Чаще всего нарушались:

- статья 9 Закона о подтверждении всеукраинского статуса (объединения граждан не имеют надлежащего количества местных организаций);

- статья 14 Закона об обязательности легализации (официального признания) объединений граждан, в том числе их местных общественных организаций (местные организации проверенных объединений граждан не легализированы);

- статья 13 Закона, в соответствии с которой объединение граждан действует на основе устава, который в обязательном порядке содержит порядок образования и деятельности уставных органов объединения и местных организаций (объединение граждан не сообщило Министерству юстиции об изменениях в составе руководящих органов, которые должны происходить в соответствии с уставом организации);

- статья 15 Закона, в соответствии с которым изменения в уставных документах зарегистрированных объединений граждан подлежат обязательной регистрации (объединение граждан не подавало в Министерство юстиции на регистрацию изменения, внесенные в уставные документы);

- статья 18 Закона, согласно которой символика объединения граждан подлежит государственной регистрации (объединение граждан пользуется не зарегистрированной в установленном порядке символикой).

Министр юстиции напомнил, что проверка общественных организаций осуществляется во исполнение части второй статьи 25 Закона Украины «Об объединении граждан». В ходе проверки изучается соблюдение общественными организациями положений их уставов.

Н.ОНИЩУК сообщил, что в 2010 году Министерством будет проводиться плановая проверка уставной деятельности 168 общественных организаций, легализованных в 1999 году.