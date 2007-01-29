Молодой театр представляет премьеру пьесы Януша Гловацкого «Четвертая сестра»

2 и 3 февраля на сцене Молодого театра состоится премьера пьесы Януша Гловацкого (в переводе Александра Ирванца) «Четвертая сестра». Постановку осуществил Станислав Моисеев, главный режиссер и художественный руководитель Молодого театра. Ожидается присутствие самого автора (Гловацкого считают звездой современной польской драматургии).

Эта пьеса ставилась в Польше, в Европе, и в Америке. В Украине это первая постановка произведения этого драматурга. «Четвертая сестра» - аллюзия к «Трем сестрам» Чехова. В то же время это пьеса о современной России, о Москве, крахе советского мира, поисках любви, войне.