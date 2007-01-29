Продолжается совместный проект УНИАН и 5 канала “Пресс-конференция в прямом эфире”

С 16 января стартовал совместный проект информационного агентства УНИАН и 5 канала : “ Пресс-конференция в прямом эфире”.

Самые главные пресс-конференции, которые будут проходить в зале УНИАН, отныне будут транслироваться в прямом эфире на 5 канале. Это значительно расширит аудиторию тех, кто первым узнает о главных новостях из пресс-конференции.

Отныне новости рождаются на ваших глазах. Узнайте обо всех событиях первыми. Единственный украинский канал новостей и ведущее информационное агентство объединят свои усилия, чтобы ежедневно вы получали больше новостей.

Актуальные темы, известные политики, яркие личности, профессиональные эксперты, - все это в УНИАН и на 5 канале. Следите за главной информационной площадкой страны.

1 февраля

11-30 - в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится совместная пресс-конференция Международного благотворительного фонда „Украина 3000” и компании „МакДональдз Юкрейн ЛТД” по результатам проведения благотворительной акции „Здоровое сердце ребенка”. Участники: председатель Наблюдательного совета МБФ „Украина 3000” Екатерина Ющенко, генеральный директор компании „МакДональдз Юкрейн ЛТД” Игорь Делов, главный кардиолог МОЗ Украины Юрий Сиренко, директор программы „От больницы к больнице” Вера Павлюк. Благотворительная акция „Здоровое сердце ребенка” проходила с 8 по 20 ноября 2006 года во всех ресторанах „МакДональдз”. Цель акции – сбор средств на приобретение кардиологического оборудования для детских больниц Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8-050-384-26-70 до 16-00 31 января.

12-30 - в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция на тему: "Результаты деятельности Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2006 году и актуальные проблемы развития национального телерадиоинформационного пространства". Участники - председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания В.Шевченко, руководитель пресс-службы Нацсовета М. Грищенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по служебным удостоверениям.

13-30 - в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция руководства Комитета избирателей Украины на тему: “Горячие точки" на политической карте Украины”. Темы: политические конфликты между разными ветвями власти, силовыми структурами, финансово-промышленными группировками в разных регионах Украины; ситуация, сложившаяся вокруг повторных выборов городского председателя Кировограда; ситуация, сложившаяся во власти г. Киева; влияние возможного внедрения «императивного мандата» на ситуацию в местных советах Украины. Участники: председатель Правления КИУ Игорь Попов; спикер КИУ Александр Черненко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 492-27-67. Регистрация на месте по служебным удостоверениям.