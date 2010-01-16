Пасенюк принес в МВД печать ВАСУ на экспертизу

Бывший председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК по просьбе руководства Министерства внутренних дел сегодня принес в МВД для экспертизы оригинал гербовой печати суда.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, отвечая на вопрос журналистов на контрольном пропускном пункте здания МВД, он еще раз выразил убеждение, что остается единственным легитимным председателем суда.

Также А.ПАСЕНЮК выразил надежду, что внутренний конфликт в ВАСУ разрешится в ближайшие дни, и никак не повлияет на выборы Президента. Также А.ПАСЕНЮК назвал фарсом решение Высшей квалификационной комиссии, которая отказалась принимать от него материалы. По его словам, соответствующее заявление по этому поводу председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО - «это просто пиар».

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА закончился 22 декабря этого года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

Между тем 24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

В то же время 25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

Также 14 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала легитимным и.о. председателя ВАСУ Н.СИРОША.

Ранее, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была потеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК 12 января заявил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у него.

15 января газета «Урядовий кур’єр» №7 (4158) опубликовала сообщение о наличии гербовой печати Высшего административного суда Украины и отсутствие необходимости признания ее недействительной.

Сегодня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призвал А.ПАСЕНЮКА предоставить для экспертизы МВД оригинал гербовой печати Высшего административного суда Украины.