Путин и Тимошенко подписали супертайный документ?

Дополнение к газовым контрактам об объемах поставок газа межу «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», появившиеся в интернете, подтверждают, что вопрос о взимании штрафов с украинской компании за сокращение поставок газа в 2009 году не закрыт, а лишь перенесен по срокам – возможно, на период после выборов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил Представитель Президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Мы проанализировали документ и пришли к выводу, что он является именно тем дополнением к газовому контракту, который был подписан 24 ноября Олегом ДУБИНОЙ и Алексеем МИЛЛЕРОМ. Как мы и предполагали, ни слова об отмене штрафных санкций в нем нет. Следовательно, этот вопрос может возникнуть вновь, и не исключено, что уже после выборов - независимо от их результатов», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Из того, что в документе зафиксировано снижение объема газа для закупки в 2009 году с 52 млрд. кубометров до 33,51 млрд., а в 2010-м – до 33,75 млрд., абсолютно, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, не следует, что штрафы выставляться не будут.

«Такой вывод не верен. Когда подписывалось дополнение с объемом газа 2009 году в 33,51 млрд кубометров, то уже было известно, что столько мы закупить не сможем – мы отобрали в лучшем случае 23 млрд. кубометров. Значит за 10 кубов можно штрафовать. Даже если вспомнить, что по контракту объем закупки газа может быть снижен на 20%, то это сокращение должно быть соответствующим образом оформлено документально и зафиксировано. Но на сегодняшний день нам об этом неизвестно ... Таким образом, получилась такая петелька, за которую российская сторона может зацепиться при составлении и подписании итоговых документов по купле-продаже», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он заявил, что в Секретариате Президенте есть оперативная информация о том, что вопрос о штрафах просто перенесен по срокам и может быть снова поднят после выборов.

«Просто так 8 миллиардов долларов – а это именно тот размер штрафа, который может быть выставлен, не прощаются. Не исключено, что был подписан еще один, супертайный документ, о существовании и содержании которого знает очень ограниченное число людей. Этот документ просто лежит в сейфе, о нем знают считанные люди – такой вариант используется в практике международных отношений. В зависимости от развития событий, этот документ может быть использован одной из сторон», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2009 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте заявил, что РФ не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа.

«Мы прекрасно понимаем, что объем потребления (газа) упал, поэтому, ввиду особого характера отношений между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», приняли решение не предъявлять этих санкций», - сказал руководитель российского правительства. На уточняющее вопрос, является ли вопрос штрафов окончательно решенным, В.ПУТИН заявил: «Газпром» имеет прямое указание, и сегодня я еще раз подтвердил: никаких штрафов предъявляться украинским партнерам не будет».