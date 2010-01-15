НБУ пугает банки ограничением маржи

Национальный банк Украины предупредил банки, что в случае дальнейшего игнорирования как ориентира усредненного курса гривни может быть установлена предельная маржа между курсом покупки и продажи наличной валюты.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

НБУ напомнил, что устанавливать предельную маржу он имеет право в соответствии с поручением Президента Украины относительно принятия мер с целью обеспечения стабильности денежной единицы Украины и банковской системы.

“Национальный банк Украины, исходя из уравновешенной до этого времени политики, которую проводили банки на наличном сегменте валютного рынка Украины, таким правом не воспользовался», - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, регулятор указывает, что результаты анализа статистической отчетности об установленных банками курсах купли-продажи иностранных валют для проведения наличных валютно-обменных операций свидетельствуют о том, что в последнее время разница между курсами составляет от 2% до 5,5%. «Такая ситуация провоцирует возникновение негативных курсовых ожиданий со стороны граждан, что ведет к подрыву доверия к банковской системе, - говорится в телеграмме. - Надеемся, что в дальнейшем со стороны банков будет проводиться взвешенная политика, которая бы обеспечила достижение курсовой стабильности в стране, а не получение мгновенной выгоды от

проведения операций с иностранной валютой».

Вчера Нацбанк разослал предупредительные письма руководителям банков, которые не придерживаются показателя средневзвешенного курса гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ноябре 2009 года обязал банки, получившие ресурсную поддержку от НБУ, устанавливать наличный курс покупки-продажи валюты не выше среднерыночного.

«Обязываем банки, получившие кредитную поддержку от Национального банка Украины, обеспечить соблюдение предусмотренного кредитными договорами, заключенными с Национальным банком Украины, условия в части удержания среднего курса гривни к доллару США на наличном валютном рынке в пределах, не превышающих соответствующий усредненный курс на наличном рынке», – сказано в телеграмме.

Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться Нацбанком как основание для применения соответствующих мер воздействия.

НБУ рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям покупки-продажи наличной иностранной валюты при формировании курса на следующий рабочий день.