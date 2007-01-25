Янукович: Украина может объединить усилия России и Европы

Украина может объединить усилия России и Европы в увеличении поставок энергоносителей на европейские рынки и готова предложить ряд проектов по модернизации украинских нефте- и газотранспортных систем.

Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Давосе (Швейцария) на пленарной сессии Всемирного экономического форума "Энергетика-2007: новая эра нефтеполитики".

"Мы считаем, что роль Украины между поставщиками и потребителями энергоносителей исключительно важна, и мы можем объединить усилия России и Европы в увеличении объемов поставки энергоносителей в Европу. Мы рассматриваем Украину как надежного участника этого процесса. И должны объединить усилия экспортеров, транзитеров и потребителей энергоносителей", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра, Украина предлагает построить надежные взаимоотношения со своими партнерами, чтобы эти отношения "обеспечили тот уровень энергетической безопасности, который будет давать гарантии эффективного функционирования экономик государств".

"Мы готовы предложить целый ряд проектов по модернизации газо- и нефтетранспортных систем, которыми владеет Украина", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос модератора пленарной сессии, что чувствует Украина, будучи зависимой от России в поставках энергоносителей, премьер-министр Украины отметил, что Киев относится к этому вопросу "с точки зрения партнерских отношений с Россией", необходимости строить эти отношения на взаимовыгодных условиях. В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что Россия является поставщиком энергоресурсов, в то время как Украина транспортирует их в Европу.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Украина изучает перспективы участия в добыче углеводородов, как на территории России, так и вместе с Россией на территории третьих стран. "И отношения мы эти видим как долгосрочные и партнерские", - сказал глава украинского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос поставки энергоносителей из России в Украину "стоял и будет стоять постоянно". Премьер-министр подчеркнул, что Украина будет стремиться к увеличению собственной добычи энергоресурсов, как на своей территории, так и на территории других стран.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина намерена привлекать энергоресурсы из других стран, в первую очередь, стран Каспийского бассейна.