Погода на завтра

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На остальной территории облачно, снег и мокрый снег, на юге с дождем, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в северной части и в Карпатах на протяжении суток 7-12°, ночью при прояснениях местами 15-20° мороза; на остальной территории ночью и днем 2-7° мороза, на крайнем юге и Закарпатье днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 7-12°, ночью при прояснениях местами 15° мороза. В Киеве температура на протяжении суток 7-9° мороза.