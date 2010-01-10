Иранский Ил-76 получил повреждения при посадке в "Борисполе"
11:24, 10 января 2010Общество
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Сообщает пресс-слежба Минтранса
Самолет Ил-76, летевший из Тегерана, при посадке в киевском аэропорту "Борисполь" вчера в 16.13 выкатился на обочину взлетно-посадочной полосы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в результате у самолета повреждена гондола шасси с разрывом обшивки, а также поврежден трубопровод передней стойки шасси.
На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 5 человек технического персонала, никто не пострадал.
Опасных грузов на борту не было. Для расследования причин инцидента будет создана комиссия Государственной авиаадминистрации.
По данным Минстранса, владельцем и эксплуатантом самолета является иранская авиакомпания "Yas Air".
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