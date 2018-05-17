Как моряки «Арианы» возвращались в Украину (репортаж)

6 января окончательно завершилась эпопея с освобождением из пиратского плена экипажа судна “Ариана”. В этот день 24 украинских моряка после семи месяцев пребывания в неволе вернулись в Украину.

УНИАН освещал весь ход событий, связанных с захватом и освобождением “Арианы”, экипаж которой полностью составляли граждане Украины. Балкер совершал рейс по маршруту Бразилия – Объединенные Арабские Эмираты – Иран с грузом 35 000 тонн сои. Судно было захвачено сомалийскими пиратами в Индийском океане 2 мая 2009 года в 250 милях от юго-западной части Сейшельских островов. В результате долгих переговоров пираты и судовладелец совместно с украинскими госорганами согласовали сумму выкупа в размере 2,8 млн. долларов, которая была доставлена на судно 10 декабря воздушным путем. Сразу после этого пираты покинули судно.

Уже после Нового года, 3 января, “Ариана” стала на рейде в порту Салала Султаната Оман. Еще через день, по прибытии сменного экипажа, моряки наконец смогли сойти на берег, а 6 января уже попали в объятия своих родных в Одессе. 5 января в Омане журналисты впервые за все время плена смогли “вживую” увидеть и пообщаться с моряками. Об этих двух днях мы и хотим сказать еще несколько слов.

Делегация во главе с заместителем главы Секретариата Президента Андреем Гончаруком и главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем отбыла в Салали во вторник утром. Цель поездки – встретить и вернуть украинских моряков спецрейсом самолета на родину. Журналисты, сопровождавшие делегацию, стоя возле зала официальных делегаций заметили, что на своем привычном месте нет привычного в таких случаях самолета с надписью “Украина” на борту и государственным флагом на хвосте. (Именно такие самолеты госавиапредприятия “Украина” обычно обслуживают официальные поездки высокопоставленных должностных лиц. – УНИАН). Позже выяснилось, что в этот раз было решено организовать чартерный рейс частной авиакомпании. Им стал лайнер AirBus A320. Одна из стюардесс на вопрос, какая авиакомпания обслуживает этот самолет, ответила, что рейс совершает украинская авиакомпания Windrose, которая арендовала этот лайнер у латвийской компании SmartLynx. Позже уже в Омане журналисты поинтересовались у господина Гончарука, на какие средства был организован этот чартер. На что заместитель главы СП в который раз подчеркнул, что рейс спецсамолета был организован по распоряжению Президента В.Ющенко. «На просьбу Президента отозвались добрые люди», - сказал А.Гончарук. При этом он добавил, что сумма, которая была оплачена за этот чартерный рейс, конечно, несопоставима с суммой выкупа, который был выплачен за освобождение из пиратского плена моряками «Арианы».

Оманский город Салала встретил украинцев солнцем, песком и сдержанной приветливостью официальных лиц. Под ароматный кофе А.Гончарук, Н.Маломуж и вице-губернатор этой оманской провинции Абдула Аль Масид поговорили о необходимости открытия украинского представительства в Омане. Украинские должностные лица поблагодарили представителя власти Омана за помощь в решении визово-миграционных вопросов, необходимых для возвращения на родину освобожденных из плена пиратов моряка. Перед выездом в порт посол Украины в Саудовской Аравии Петр Колос передал журналистам просьбы оманской стороны не снимать ни один другой портовый объект, кроме самой “Арианы”. Он рассказал, что сперва местная власть наотрез запретила присутствие журналистов в порту Салалы как таковое. “Пусть приезжает кто угодно, но не журналисты”, – озвучил позицию оманцев посол. После неоднократных просьб украинских дипломатов позиция все-таки была смягчена, но позволили снять лишь экипаж “Арианы”, сам балкер и больше ничего. П.Колос объяснил такую осторожность оманцев тем, что два года назад из-за работы журналистов в этом порту в Омане разразился огромный скандал. Потому, чтобы на будущее исключить что-то подобное, оманцы решили просто: что-либо здесь снимать теперь запрещено. Позже также выяснилось, что и аэропорт, и морской порт в Салале одновременно являются и торговыми, и военными. И это тоже одна из причин нежелания оманцев “светить” свои здешние объекты.

В порту “Ариану” увидели еще издали. А точнее, ее корму с надписью Ariana Valetta (Как известно, “Ариана” совершала рейс под мальтийским флагом, Валетта - столица этого островного государства). Члены делегации поднялись на борт судна, а журналисты кинулись снимать внешние планы корабля. Спросил у один из наших дипломатов: “Так, а нам на борт можно?” - “Ну идите, пока ничего не говорят”, – кивнул он в сторону сопровождавших нас оманцев. На момент прибытия украинской официальной делегации в порт на “Ариану” уже поднялись члены сменного экипажа судна. Кстати, греческий судовладелец оказался не суеверным и, очевидно, руководствуясь прежде всего критерием профессионализма, снова зафрахтовал полностью украинский экипаж. Моряки прибыли самолетом из Одессы на несколько часов раньше официальных лиц и уже хлопотали над приемом-передачей судна, оформлением технической и юридической документации.

Впечатления от увиденного на корабле за час пребывания на нем успели измениться. Ведь сначала думал, что нас здесь никто не ждет, что лишний официоз и журналисты со своими камерами и фотоаппаратами абсолютно не нужны этим и без того умученным людям. Но после короткого общения с моряками показалось, что они особо и не переживают, а наше присутствие их не сильно и напрягает. Наоборот, большинство охотно пересказывали на камеры уже частично знакомые из прежних телефонных сообщений сюжеты их жизни в плену, некоторые после этого не без удовольствия замечали, что “это же мое первое интервью в жизни”. Наверное, такое приподнятое настроение можно объяснить прежде всего тем, что абсолютно все члены экипажа в своих ответах подчеркивали одно: сейчас наше самое большое желание - как можно быстрее вернуться домой. И, при всех бедах, которые им пришлось пережить, приближение момента возвращения домой и встречи с родными добавляло морякам сил и оптимизма.

От лирики перейдем к фактажу. Моряки «Арианы» сообщили, что чувствуют себя удовлетворительно, но окончательные выводы могут быть сделаны только после тщательного медицинского обследования. Они рассказали, что все очень похудели, но на серьезное ухудшение здоровья не жалуются. По их словам, какие-то другие выводы можно будет сделать уже только после медобследования в Украине.

Приблизительно то же сообщил и господин Гончарук. После встречи с моряками он сообщил журналистам, что по разговорам с медиками и с экипажем “Арианы” можно судить, что чувствуют себя они нормально. Также и капитан корабля Геннадий Воронов, и другие члены команды заверили, что теперь не имеют финансовых претензий к судовладельцу. В частности, сварщик «Арианы» Игорь Ладышев сказал, что судовладелец сдержал свое слово и выплатил обещанную зарплату и денежные компенсации в полном объеме. Моряк отказался уточнить полученную сумму, но сказал, что выплаты уже начали поступать.

Состоялась короткая встреча с украинскими должностными лицами, и экипаж “Арианы” после семимесячного плена наконец ступил на берег. Моряков отвезли в гостиничный комплекс, где для всех были заказаны индивидуальные номера.

Утром 6 января украинцы возвращались в Украину. Перед отлетом моряк курили сами и угощали других кенийскими сигаретами. Раньше они уже успели рассказать, что во время плена их рацион состоял лишь из неперебраного риса, и еще несколько раз за все месяцы плена пираты привозили на борт судна козу. И все. Единственное, что им позволяли еще и действительно регулярно выдавали, так это те самые изрядно крепкие кенийские сигареты.

В 12:00 самолет под сплошным ливнем приземлился в аэропорту Одессы. Моряки спускались по трапу, переодетые в переданные им и уже едва ли не традиционные для таких ситуаций камуфляжные куртки. В похожие куртки почти год назад одели и моряков “Фаины” после их освобождения из пиратского плена.

Дмитрий Горшков