Янукович обещает повысить среднюю пенсию до 2 тыс. грн.

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что за два года в Украине минимальная пенсия будет повышена до 1,2 тыс. грн., а средняя пенсия будет составлять 2 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с ветеранами труда и Великой отечественной войны в г. Белая Церковь.

Он обратился ко всем 13,5 млн. украинских пенсионеров и пообещал им за два года повысить минимальную пенсию до 1,2 тыс. грн., при этом средняя пенсия будет около 2 тыс. грн.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что пенсии в Украине должны быть не ниже, чем в других странах СНГ, в первую очередь в Российской Федерации.

«Я сделаю, чтобы пенсии в Украине были не ниже, и буду пытаться делать все, чтобы они были и больше чем, в частности, в России. Пусть в этом вопросе мы будем соревноваться с Россией – это будет нормальное соревнование», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что государство должно обеспечить справедливые пенсии своим гражданам – именно такие, какие они заработали за свою жизнь.