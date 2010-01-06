Поиски денег на оплату газа Нацбанк может начать уже сегодня

Национальный банк Украины проведет сегодня заседание правления, на котором, вероятно, будет обсуждаться вопрос оплаты за импортированный газ.

Так, директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК, комментируя УНИАН информацию о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение главе Нацбанка провести сегодня заседание правления, на котором рассмотреть вопрос оплаты за импортированный газ, отметил, что «заседание правления и так должно проводиться» и без поручения.

При этом, отвечая на вопрос, планируется ли на данном заседании рассмотреть вопрос оплаты за газ, С.КРУГЛИК сказал лишь: «Наверное, будет».

Время проведения заседания правления НБУ он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО сегодня, 6 декабря, поручил председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ срочно созвать правление НБУ, чтобы через механизмы выкупа ценных бумаг правительства решить проблемы с оплатой за импортированный из России газ.

"Я вынужден обратиться к Вам в связи с критической ситуацией, сложившейся с оплатой за поставленный российской компанией ОАО «Газпром» природный газ", - отмечает В.ЮЩЕНКО в обращении.

По словам Президента, “правительство оказалось неспособным провести инкассацию монетизированных облигаций НАК «Нафтогаз Украины», в результате чего у компании отсутствуют средства в размере более 900 млн. дол. США, которые она обязана до 11 января 2010 года уплатить российской стороне. В связи с такой ситуацией я вынужден обратиться к Вам как к председателю Правления Национального банка Украины с просьбой безотлагательно собрать Правление банка и через механизмы выкупа ценных бумаг правительства найти возможность решения данной проблемы”.

В то же время, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что за газ, приобретенный в декабре 2009 года, НАК «Нафтогаз Украины» заплатит ОАО «Газпром» 892 млн. долл. При этом он отметил, что нет никаких сомнений в том, что платеж будет проведен своевременно.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.