Литвин: нельзя договариваться с Европой, забыв о России

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным вернуться к идее создания газотранспортного консорциума «Украина-Россия-Европа» на паритетных принципах.

Об этом он заявил вчера в Богуславе Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады.

В.ЛИТВИН высказал убеждение, что отечественную газотранспортную систему «нужно развивать, но не так, как это предлагала делать украинская власть, договорившись с Европой о сотрудничестве в вопросах газовой сферы и забыв о стране, которая добывает газ, - Россию».

По словам председателя ВР, Россия, которая добывает газ, Украина, которая имеет газотранспортную систему, и Европа, которая является потребителем голубого топлива, должны сотрудничать вместе.

«Я являюсь сторонником возвращения к идее создания газотранспортного консорциума, но не по такому принципу, чтобы на газовую трубу «сели» три страны. Участники консорциума должны снести свой вклад в общее дело: Россия - газ, Европа - новейшие технологии, технику и оборудование, Украина - свою газотранспортную систему», - сказал В.ЛИТВИН.