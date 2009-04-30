Тимошенко: брюссельская декларация и договоренности с Россией - в гармонии

16:05, 30 апреля 2009
Политика
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Модернизация ГТС... российскими трубами

Юлия Тимошенко и Владимир Путин здороваются перед совместной пресс-конференцией. Москва, 29 апреля Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Брюссельская декларация по модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины и газовые договоренности с Россией не противоречат друг другу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам визита правительственной делегации в РФ.

«Брюссельская декларация и все договоренности с Россией находятся в гармонии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в ходе визита речь шла об участии России в модернизации ГТС Украины как партнера по поставкам оборудования и комплектующих.

«Речь идет об участии России в поставках оборудования, труб и прочего путем обеспечения кредитными ресурсами, которые были подписаны Брюссельской декларацией», – добавила она.

Также премьер-министр отметила, что глава правительства России Владимир ПУТИН в ходе встречи подчеркнул, что Россия не претендует на ГТС Украины.

При этом она добавила, что Украина вовремя и в полном объеме рассчитывается за потребленный российский газ. «Расчеты осуществляются вовремя и будут осуществляться вовремя», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции «ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу» украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

 

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